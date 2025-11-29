9.1 C
ArtePanettone a Rho

L’evento ArtePanettone è stato inaugurato alla presenza del Sindaco Andrea Orlandi e di Carlo Alberto Panigo, Presidente dell’Associazione Territoriale di Rho di Confcommercio. Sono state presentate varie ricette gourmet come panettoni alla frutta, al caffè con gocce di cioccolato bianco e salato, tutte realizzate da 16 mastri pasticceri.

L’evento si è aperto al pubblico alle 10.00, ma già molti clienti erano in attesa prima dell’orario di apertura. I panettoni e i pandori sono stati venduti a un prezzo unico di 30 Euro/Kg e 34 Euro/Kg, considerato un buon affare per la qualità dei prodotti artigianali offerti.

L’evento si ripropone a Rho e poi il 6 e 7 dicembre a Palazzo Leone da Perego a Legnano.

