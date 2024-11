Artena, esplosione in casa a causa di una fuga di gas dalla bombola: due feriti

Questa mattina, 19 novembre, si è verificata un’esplosione in una casa indipendente ad Artena, provincia di Roma, a causa di una fuga di gas da una bombola. L’incidente è avvenuto in Contrada Abbazia, dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Colleferro, insieme ai militari della stazione di Artena, ai vigili del fuoco e al personale del 118.

Le fiamme che si sono sviluppate a seguito dello scoppio sono state prontamente domate. All’interno dell’abitazione si trovavano due persone che stavano dormendo al momento dell’esplosione. Fortunatamente, entrambe non sono in pericolo di vita e sono state trasportate in ospedale: un ferito è stato portato all’ospedale di Colleferro, mentre l’altro è stato trasferito al Sant’Eugenio.

L’esplosione ha causato danni significativi alla cucina dell’abitazione, provocando anche il crollo del tetto. Attualmente, sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile colpito. Le indagini sono aperte per chiarire ulteriormente le cause dell’incidente e per evitare che simili situazioni possano ripetersi in futuro.