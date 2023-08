Artem di Mare Fuori: “La depressione è uno stato emotivo dei deboli” scoppia la polemica

Artem, l’interprete di Pino di Mare Fuori, ieri sera ha scritto su Instagram: “La depressione è uno stato emotivo dei deboli“, scatenando ovviamente una polemica. A distanza di ore ha così aggiunto un’altra storia, ma invece di calmare le acque le ha agitate ancora di più.

“Mi fate ridere, con tutto il male che esiste nella società di oggi voi vi impuntate sullo stato che mi sono sentito di mettere ieri notte. Mi permetto di parlare della depressione e voglio rispondere alle vostre critiche ignoranti”.

L’attore di Mare Fuori ha poi aggiunto:

“Credo che prima di criticare una persona devi conoscere almeno il 20% di quello che ha passato, quanti mostri e dubbi ha dovuto sconfiggere sul suo cammino e quante volte doveva evadere dalla depressione perché non poteva permettersi questo lusso chiamato depressione”.

Artem si è poi buttato sul motivazionale

“Non c’è tempo per essere depressi. Ipocriti. Il tuo sogno è più grande dei mostri che stai affrontando. Quindi alza la testa e guarda in alto invece di seguire il pensiero mediocre delle gente comune, di Google, di Instagram o TikTok. A guardare informazioni inutili e ignoranti, seduti sul divano a piangere perché le cose non vanno come vorreste”.

E ancora:

“I social sono diventati il vostro posto preferito: riuscite ad essere tutti poeti, tutti artisti, tutti personaggi famosi, tutti intelligenti e preparati su ogni tipo di argomento. Continuate a raccontare una vita che non è la vostra, ad ostentare qualità e cose che non avete e qualcuno ci crede pure. Vi conosciamo, non siete e non sarete mai ciò che pubblicate”.

Ovviamente sui social è partita la sh1tstorm.

come glie lo spieghiamo ad Artem che non esiste nessun “lusso” chiamato depressione e non puoi decidere tu quando fartela venire ma che è una patologia psichiatrica? pic.twitter.com/dZ8xg5gfzT — g (@zendayal0vebot) August 27, 2023