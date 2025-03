Arte, storia, cultura e bellezze naturali mozzafiato: questo antico borgo della Tuscia è un vero gioiello italiano.

Il Lazio è una regione di straordinaria bellezza, ricca di paesaggi naturali e tradizioni storiche. Tra i suoi borghi autentici, spicca Corchiano, situato nella provincia di Viterbo. Questa località ha una storia affascinante che risale all’epoca pre-romana, quando era abitata dai Falisci. Con l’ingresso nell’Impero Romano e il dominio della potente famiglia Farnese durante il Medioevo, Corchiano visse un periodo di grande prosperità economica e architettonica. Oggi, il borgo conserva meravigliosamente i suoi vicoli e piazze medievali, emblematici della sua storia.

Corchiano è un punto di partenza ideale per esplorare il patrimonio storico e culturale della Tuscia. Tra le attrazioni principali ci sono la chiesa di San Biagio, risalente al Quattrocento, e la chiesa di Sant’Egidio. Non si possono perdere il Torrione della Rocca Farnese, l’unico resto del castello, e la Fontana Farnese. Per gli amanti della natura, le Forre di Corchiano rappresentano un’area protetta di grande valore, con percorsi che si snodano nel verde, antiche strade, un ponte romano del III secolo d.C. e caverne preistoriche.

Per raggiungere Corchiano, è possibile utilizzare l’auto, dato che dista circa un’ora e un quarto da Roma, seguendo la SS2bis o la SS3. Inoltre, esistono collegamenti in autobus da Roma e Viterbo, e la stazione ferroviaria più vicina è Civita Castellana-Magliano. Corchiano è, dunque, una meta imperdibile per chi desidera scoprire l’autenticità e le bellezze della Tuscia.