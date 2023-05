Arte, maestria, sapienza, sacrificio, Elodie infiamma il Forum di Assago: con lei Elisa e Paola & Chiara

L’annuncio di una hit estiva con Marco Mengoni, la vittoria ai David di Donatello e ieri sera il mega concerto al Forum di Assago, questa è stata davvero una settimana ricca per Elodie. E viene proprio da dire: arte, maestria, sapienza, sacrificio, professionalità.

La cantante per il suo concerto milanese ha messo in scaletta tutte le sue hit, da Guaranà, Nero Bali, Andromeda, Tribale e Due a Bagno a Mezzanotte (con cui ha salutato il pubblico). Ospiti dello show Elisa, che con Elodie ha cantato Vertigine e Together, BigMama, Rkomi e anche Paola & Chiara, che hanno regalato il primo live di Festival remix (presente nel loro nuovo disco Per Sempre).

Ma se i pezzi sono stati il cuore dello spettacolo, Elodie è stata una vera maestra nell’incorniciare tutto in maniera perfetta, tra cambi di look, coreografie, ballerini, una bella scenografia e una presenza scenica davvero ottima. Insomma, anche in Italia abbiamo finalmente una vera popstar. Come direbbe Vittorio Sgabri ‘è arte!‘, o come direbbe la Germanotta…

Arte, maestria, sapienza, sacrificio, Elodie e i video tutorial: ‘Come si fa la popstar’.

la chiusura + rilevante di tutti i concerti #elodiealforum pic.twitter.com/ql6GJ6Mgra — Ludo 🫧 (taylor’s version) (@itsmeludovico) May 12, 2023

ma la performance pazzesca con cui ha concluso il concerto, parliamone #elodiealforum#elodiepic.twitter.com/yGOjzeti3F — Våle🐍🍓; Mon Amour era 🩸🖤 (@Vale41229116) May 12, 2023

LEI È LA NOSTRA DUA LIPA ITALIANA SEMPRE DETTO #elodiealforum pic.twitter.com/ehlShqH77o — mich (@michelleconduel) May 12, 2023