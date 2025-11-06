19 C
Arte Fiera 2026: Chalisée Naamani tra performance e scultura

Da stranotizie
Si rinnova la collaborazione tra Arte Fiera e Fondazione Furla, con un programma di azioni dal vivo curato da Bruna Roccasalva. Da quattro anni, Roccasalva esplora il linguaggio performativo come forma d’arte espansa alla fiera di Bologna. Dopo le performance del collettivo Public Movement e delle artiste Daniela Ortiz e Adelaide Cioni, l’edizione 2026 avrà come protagonista Chalisée Naamani. L’artista francese affronterà il tema della costruzione del sé nell’era delle immagini e delle trasformazioni materiali.

Nata a Neuilly-sur-Seine, Chalisée Naamani vive e lavora a Parigi, dove ha studiato all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. La sua opera spazia tra pittura, scultura, moda e tecnologia, creando un universo visivo personale e stratificato. Ha esposto in importanti istituzioni, come il Palais de Tokyo, la Pinacoteca Agnelli e BOZAR a Bruxelles, ricevendo premi prestigiosi.

Le sue opere, spesso realizzate con materiali di recupero e tessuti stampati da un archivio in continua evoluzione, esplorano la figura umana come campo di sperimentazione estetica e politica. I suoi “vêtements-images”, abiti concepiti come sculture o dipinti, riflettono la tensione tra identità e rappresentazione.

Per Arte Fiera 2026, Naamani presenterà un’opera inedita che combina performance, scultura e installazione. Nel Padiglione de l’Esprit Nouveau, creerà un ambiente multisensoriale dove corpo, spazio e materia interagiscono in un processo di metamorfosi. Questo progetto, un “abito architettonico”, esamina il legame tra individuo e habitat, la memoria del modernismo e le possibilità di reinterpretazione attraverso l’esperienza femminile e post-digitale.

L’opera si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario del padiglione, ricostruito come omaggio all’originale di Le Corbusier e Pierre Jeanneret per l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs a Parigi.

