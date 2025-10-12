Arte e recupero: il progetto innovativo di Manchester

Una residenza artistica a Manchester ha esaminato come le arti possano supportare il percorso di recupero da problemi di uso di sostanze. La Castlefield Gallery ha collaborato con Anew, una comunità terapeutica non profit, per scoprire come le attività creative possano favorire i processi di guarigione.

Il progetto è stato realizzato da Portraits of Recovery, un’organizzazione artistica contemporanea che lavora con persone in fase di recupero. Dominic Pillai, curatore del progetto, ha spiegato l’importanza dell’arte e della cultura nel cammino di recupero, sottolineando come Portraits of Recovery si impegni a dare visibilità alla comunità di recupero, spesso emarginata.

Joe Hartley, designer in residenza, ha visitato Anew due volte a settimana, collaborando con circa 60 partecipanti. Grazie alla natura flessibile della comunità, Hartley ha lavorato con persone in diverse fasi del recupero, utilizzando discipline come la ceramica e la fotografia. In uno degli esercizi, i partecipanti hanno creato teiere insieme, evidenziando l’importanza della collaborazione nel ridurre la possessività e nel costruire connessioni.

Il percorso di recupero può essere difficile, ma il progetto mirava a rendere l’esperienza gioiosa, creando un senso di comunità. Pillai ha sottolineato come l’arte possa riunire le persone e dare loro un rinnovato senso di scopo. Hartley, che ha vissuto in prima persona un’esperienza difficile a causa della perdita del fratello, ha trovato il progetto altamente emotivo e positivo.

La residenza si conclude con un’esposizione delle opere create, aperta fino al 19 ottobre presso la Castlefield Gallery di Manchester.