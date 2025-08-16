Arte e pace in Lucania: un messaggio dal cuore italiano

In Lucania, l’arte sta diventando un simbolo di pace e rinascita. L’iniziativa, avviata da Domenico Dragonetti, ha portato a Matera e Pietrapertosa l’esposizione di 100 galline in ceramica, seguita da mostre dedicate a Rocco Scotellaro e Pierpaolo Pasolini. Dragonetti, originario di Albano di Lucania e residente a Potenza, ha dedicato cinque anni all’organizzazione di eventi culturali gratuiti in tutta la Basilicata, senza alcun contributo pubblico o privato.

Negli ultimi cinque anni ha curato circa 200 eventi, portando l’arte in luoghi inaspettati come castelli, conventi, stazioni e anche capannoni industriali. Dal 10 al 31 agosto, il centro storico di San Martino d’Agri, un piccolo borgo di 631 abitanti, ospiterà l’evento “100 artisti contro la guerra”, promosso dall’associazione culturale Vincenzo Marinelli e dal comune. Durante questo periodo, le opere di scultori, scrittori, musicisti e artigiani saranno esposte nei vicoli e nel convento locale.

Dragonetti invita tutti a seguire questa strada di speranza e partecipazione, anche nei mesi invernali. L’arte, secondo lui, deve diventare accessibile a tutti e unire diverse generazioni, promuovendo al contempo il turismo. Attraverso le sue iniziative, è riuscito a illuminare anche borghi meno conosciuti, dimostrando come l’arte possa offrire una voce alternativa in un contesto di abbandono e difficoltà.

Il Convento dei Frati Minori Osservanti di San Martino d’Agri, fino alla fine di agosto, accoglierà le opere di questi artisti lucani, sottolineando il tema della pace e il desiderio di ricominciare. Dragonetti ha espresso gratitudine a tutti gli artisti partecipanti, fondendo l’arte itinerante con quella comunitaria.