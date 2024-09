Arte che Cura: al via il nuovo corso universitario di Cultura e Salute

Tutto è pronto per la quarta edizione del corso “Arte che Cura”, organizzato dalla Facoltà di scienze biomediche dell’Università della Svizzera italiana (USI), in collaborazione con la Divisione Cultura della Città di Lugano e l’IBSA Foundation per la ricerca scientifica. Questo evento, che si svolgerà dal 7 ottobre al 2 dicembre presso il Campus Est dell’USI, esplorerà il legame tra arti visive, salute e benessere, un tema che segue l’approfondimento dei ruoli della musica e della letteratura per la salute.

Il corso offre un’opportunità per comprendere come l’arte possa fungere da strumento di cura e riabilitazione, migliorando le capacità cognitive e gestendo l’ansia e lo stress. È rivolto principalmente a studenti di medicina e dottorandi, ma è aperto gratuitamente a cittadini interessati. Durante il corso, esperti del mondo scientifico e culturale discuteranno con i professori dell’USI, in un ciclo di sette incontri tematici che tratteranno diverse espressioni delle arti visive, come pittura, fotografia, architettura, cinema e design, collegandole alla salute psico-fisica tramite studi e innovativi metodi di integrazione nel percorso di cura.

Giovanni Pedrazzini, decano della Facoltà di scienze biomediche, sottolinea l’importanza di una formazione completa per i futuri medici, che unisca tecniche medicali avanzate e competenze relazionali fondamentali. L’obiettivo del corso è riflettere sulle potenzialità educative delle arti, scoprire nuovi ruoli per i musei come centri per il benessere e indagare le frontiere dell’arteterapia.

Roberto Badaracco, Vicesindaco di Lugano, ha evidenziato come, dopo anni di successo, il corso continui ad esplorare le connessioni tra arti visive e benessere, rivelando legami profondi tra questi ambiti. Coordinato da Enzo Grossi e Luigi Di Corato, il corso prevede keynote speech, seguiti da dibattiti aperti tra esperti e pubblico. Tra gli appuntamenti più attesi c’è il dialogo tra Semir Zeky, neurobiologo esperto in neuroestetica, e David Tremlett, noto per i suoi wall drawing.

Il corso si avvale di un ampio network di professionisti del settore culturale, scientifico e artistico. Le lezioni, in italiano e inglese con traduzione simultanea, si terranno ogni mercoledì dalle 18:00 alle 19:45 e saranno registrate per la pubblicazione online. Per ulteriori dettagli e il programma completo, sono disponibili vari siti web dedicati al corso.