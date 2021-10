Samsung apre le porte agli artisti e presenta il progetto The Art Room, realizzato in collaborazione con la nota curatrice d’arte Caroline Corbetta: l’obiettivo è unire tecnologia e arte per rendere le opere accessibili a un pubblico sempre più vasto.

“Un progetto che parte dall’unione di innovazione e arte – ha spiegato Francesco Cordani, responsabile MarCom di Samsung Italia – e arriva in un momento in cui la fruizione dell’arte è più innovativa vista l’era post-Covid. Ci sono ingredienti fondamentali che hanno reso possibile tutto questo. Una curatrice d’eccezione, che ha seguito, gestito e diretto il progetto selezionando, insieme con noi, 6 giovani artisti. Loro hanno dato sfogo all’immaginazione artistica creando 6 opere grazie a prodotti Samsung come Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy Tab S7 Plus, S Pen e The Frame, il nostro televisore creato per vedere non solo contenuti, ma anche quadri e illustrazioni creative”.

La mostra

Il progetto rinforza l’impegno dell’azienda sudcoreana nel sostenere la diffusione dell’arte presso il grande pubblico attraverso il proprio ecosistema tecnologico: “L’obiettivo nostro è stato quello di generare una democratizzazione innovativa dell’arte – ha concluso Cordani – perché per Samsung innovare a 360 gradi vuole dire anche avere nuove interpretazioni artistiche dove non semplicemente un progetto fisico diventa digitale. In questo preciso caso un’opera artistica nasce sul digitale e rimane fruibile solo sul digitale. Due sono le parole chiave, inclusività e innovazione”.