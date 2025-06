Art Park a Udine: Un Parco Urbano per Artisti e Cittadini

Art Park, il festival di arte contemporanea, è tornato a Udine per la sua quinta edizione, ospitato in Piazza Matteotti. Ideato dal consigliere del Partito Democratico, Matteo Mansi, l’evento mira a sostenere il progetto di riduzione della linea ferroviaria che divide la città. L’iniziativa prevede la rimozione di cinque passaggi a livello e il binario, permettendo la creazione di un vasto parco urbano, ideale anche per esposizioni artistiche.

La mostra temporanea ha attirato 82 artisti, che hanno presentato le loro opere davanti alla Chiesa di San Giacomo, contribuendo così al dialogo tra arte e tutela ambientale.

