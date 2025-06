Art Nouveau Week 2025: Scopri il Liberty in Italia e Europa

Dall’8 al 14 luglio 2025 si svolgerà la settima edizione della Art Nouveau Week, manifestazione europea dedicata allo stile Liberty e alle arti del primo Novecento. Promossa da Italia Liberty e curata da Andrea Speziali, l’iniziativa coinvolgerà oltre 70 città italiane, con più di 100 itinerari culturali. Il tema scelto per quest’edizione è “La Farfalla”, simbolo di trasformazione, e il logo si ispira alle grafiche di Eugène Grasset.

Il programma include conferenze online su architettura, arti decorative, moda e letteratura, con due incontri giornalieri. Saranno offerti tour speciali come “Eterno Liberty” e “Puglia Modernista”, che includeranno rievocazioni storiche e viaggi in treno tra stazioni Liberty. In Sicilia, eventi si svolgeranno a Palermo, Catania e Mondello, con una mostra sulla Belle Époque a Villa Pottino.

Inoltre, sono previste oltre 120 visite guidate in palazzi e ville normalmente chiusi al pubblico, coordinate da guide autorizzate. Particolare attenzione sarà data all’arte funeraria Liberty in cimiteri monumentali di città come Milano e Roma.

Le principali città protagoniste includono Roma, con aperture esclusive, e Milano, nota per i capolavori di Giuseppe Sommaruga. L’Emilia-Romagna, la Liguria e la Lombardia offriranno una varietà di percorsi storici. Al di fuori dell’Italia, sono in programma tour a Barcellona, Palma di Maiorca e altre città europee. Un nuovo catalogo ufficiale presenterà restauri recenti e una mappatura aggiornata di oltre 15.000 edifici in stile Art Nouveau.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.unicaradio.it