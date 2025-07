Arsenal Milan amichevole estiva chiude 0-0 primo tempo

Si svolge oggi al National Stadium di Singapore la prima amichevole estiva fra Arsenal e Milan. I due team hanno dato il via al match con un ritmo vivace che ha caratterizzato i primi minuti.

La prima parte della gara si è chiusa sullo 0-0, dopo un inizio promettente da parte dei rossoneri, seguita da una netta crescita dei Gunners. In un momento chiave, al 45′ + 2, un colpo di testa di Riccardo Calafiori ha rischiato di portare in vantaggio l’Arsenal, ma Strahinja Pavlovic è intervenuto salvando sulla linea. Sempre nel finale di tempo, Fikayo Tomori ha negato a Gabriel Martinelli una conclusione pericolosa, con un intervento decisivo.

L’incontro ha visto alcuni protagonisti emergere. Ricci, uno dei nuovi acquisti del Milan, ha mostrato grande attenzione in fase difensiva, mentre Saelemaekers e Pulisic hanno creato pericoli con manovre offensive ben orchestrate. Lesioni e colpi di scena non hanno impedito ai giocatori di mantenere alta l’attenzione anche durante un cooling break a metà primo tempo.

L’Arsenal ha mostrato una maggiore iniziativa, riuscendo a controllare il possesso palla, sebbene il Milan abbia difeso con ordine, dimostrando di saper rispondere agli attacchi avversari. Bukayo Saka e Ethan Nwaneri si sono distinti per le loro azioni offensive, sebbene i loro tentativi si siano rivelati infruttuosi.

I due allenatori, Massimiliano Allegri per il Milan e Mikel Arteta per l’Arsenal, hanno introdotto le formazioni in campo con strategie attentamente studiate, pronte a dare il massimo in questa importante fase di preparazione.