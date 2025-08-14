Arsenal: la stagione decisiva per il riscatto calcistico

L’Arsenal, sotto la guida di Mikel Arteta, sta vivendo una stagione cruciale. I Gunners puntano a conquistare il primo titolo di Premier League dal 2004 e cercano anche il primo trionfo nella Champions League.

Negli ultimi anni, l’Arsenal ha visto risultati deludenti, finendo secondo nel campionato per tre stagioni di fila. Solo una volta è accaduto a una squadra londinese di raggiungere tale risultato, con Arsène Wenger tra il 1999 e il 2001, ma nessuno è mai riuscito a farlo per quattro anni consecutivi. In casa Arsenal, si spera di non dover affrontare questo scenario.

La squadra ha dimostrato di avere il potenziale per vincere, avendo lottato per il titolo contro il Manchester City nel biennio 2022-2024. Tuttavia, deve dimostrare che la mancanza di resistenza mostrata nell’ultima stagione, specialmente contro il Liverpool, è stata un’eccezione e non la norma. Sebbene finire secondi in un torneo competitivo come la Premier League possa sembrare un buon risultato, i Gunners non possono più accontentarsi di una semplice competizione; è il momento di ottenere trofei.