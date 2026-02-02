Arsenal cerca rinforzi dopo Merino

Dopo il grave infortunio di Mikel Merino, l’Arsenal potrebbe tornare sul mercato per cercare un rinforzo. L’allenatore Mikel Arteta ha confermato che la squadra sta valutando le opzioni per coprire l’assenza del centrocampista spagnolo.

Arteta ha dichiarato che la squadra sta cercando attivamente di capire se sul mercato sia disponibile un giocatore importante. Ha sottolineato che, quando si perde un giocatore di tale valore, è necessario fare tutto il possibile per trovare una soluzione. Se ne verrà individuata una adatta, il club cercherà di attuarla; in caso contrario, si procederà con la rosa attuale.

L’infortunio di Merino è una frattura a un piede, riportata nella partita contro il Manchester United una settimana fa. Il giocatore dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e si prevede il suo rientro entro la fine della stagione corrente. Nonostante l’Arsenal abbia già uno degli organici più completi e profondi d’Inghilterra, forse d’Europa, la dirigenza intende comunque cautelarsi per evitare rischi in un ruolo chiave.