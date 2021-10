Tre progetti che ruotano attorno all’intelligenza artificiale, da applicare all’educazione, al fitness e alla Sanità. Sono stati messi a punto dai partner di Arrow Electronics Italia, anche quest’anno presente al Maker Faire Rome, in programma dall’8 al 10 ottobre.

Il primo progetto è Roobopoli, nato dalla collaborazione con Bluenet e STMicroelectronics. Roobopoli mira a creare un’esperienza educativa nel campo delle smart cities, smart industries e smart grids. Roobopoli è una smart city in miniatura dove la vita degli abitanti Roobo è assistita da moderne tecnologie, le stesse disponibili nelle città reali, riprodotte in scala a scopo educativo con test e simulazioni.

Una delle principali attività consiste nella costruzione e nella programmazione di veicoli chiamati RooboKart, che dovranno muoversi autonomamente sulle strade di Roobopoli. Il RooboKart e la città Roobopoli sono provvisti di sensori avanzati e schede di programmazione di STMicroelectronics. La missione del progetto è quella di promuovere la comprensione, lo sviluppo e la sperimentazione in scala di nuove tecnologie di comunicazione, mobilità, tutela ambientale ed efficienza energetica, tecnologie di automazione nell’industria 4.0.

Il progetto assicura un’esperienza educativa per l’apprendimento della robotica e della programmazione dei microcontrollori di nuova generazione, che si va ad inserire nel contesto delle discipline Stem, affrontando temi attuali, con risvolti che sconfinano in altre discipline scolastiche e nelle buone norme del rispetto comune (come fermarsi al semaforo rosso). Bluenet continuerà a migliorare il Roobokart e ampliare il suo potenziale come strumento didattico.

Il secondo progetto che Arrow Electronics esporrà al Maker Faire 2021 è Gymnasio, un’applicazione in ambito fitness. Gymnasio è una startup deep-tech composta da cinque ingegneri e designer uniti dall’obiettivo di democratizzare un allenamento professionale, sicuro e personalizzato. La startup alla base del progetto è stata fondata da tre alunni del Politecnico di Milano e due alunni del Politecnico di Torino, ed è tra i vincitori di Switch2Product, il programma che promuove soluzioni innovative sul mercato, nuove tecnologie e nuove idee di business.

Startup innovativa, Gymnasio è incubata dall’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano – Polihub. La tecnologia che verrà presentata utilizza un dispositivo portatile che unisce intelligenza artificiale a un design funzionale per monitorare la postura del corpo umano durante l’allenamento. Il monitoraggio e la correzione dei movimenti degli utenti anche in spazi ridotti, permette quindi di rendere un personal training professionale alla portata di tutti.

Il terzo progetto in tema di intelligenza artificiale vede la collaborazione con Sma-RTy. Il dispositivo AuverCare rientra nell’ambito delle tecnologie ospedaliere. AuverCare è una tecnologia in grado di monitorare i pazienti durante le cure ospedaliere fornendo un’assistenza continua. Il servizio rileva comportamenti a rischio e fornisce una sorveglianza continua della salute e dei parametri vitali.

AuverCare funziona tramite una fusione di video multimodali, dove rimane garantito l’anonimato del paziente. Il dispositivo invia parametri di salute allo staff medico, che rileva i dati tramite un’apposita applicazione. In caso di comportamenti a rischio o di anomalie, il sistema trasmette automaticamente segnalazioni e allarmi al personale medico. Inoltre, è grazie a un embedded AI core che tutti i dati acquisiti da un determinato dispositivo sono lavorati localmente, senza ricorrere a componenti esterni.