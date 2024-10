Arrivo e Prezzo del CyberCab

Durante l’evento “We, Robot”, Elon Musk ha presentato i nuovi veicoli a guida autonoma della Tesla, i Tesla Robotaxi e il Robovan, con l’obiettivo di trasformare il settore dei trasporti. Il protagonista principale è il CyberCab, un prototipo dal design futuristico che si avvicina a una versione ridotta del noto Cybertruck. Musk ha offerto una dimostrazione dal vivo, mostrando la capacità del CyberCab di operare in modalità completamente autonoma, evidenziando il potenziale abbattimento dei costi di trasporto, stimato a circa 0,20 dollari al miglio.

Gli Robotaxi di Tesla rappresentano un passo avanti nella guida autonoma, poiché non richiederanno un conducente e saranno integrati in un sistema di trasporto che mira a competere con quello pubblico. Il CyberCab sarà disponibile per uso privato o come parte di una flotta di taxi autonomi, consentendo ai proprietari di Tesla di affittare i propri veicoli come taxi tramite un’app simile a Uber, permettendo così di guadagnare quando non ne fanno uso.

Musk ha anche fornito dettagli sulla produzione del CyberCab, prevista tra il 2026 e il 2027, con una fase di test in Texas e California prima del lancio. Il prezzo di vendita sarà sotto i 30.000 dollari, rendendo il veicolo accessibile a un ampio pubblico. Per quanto riguarda il Robovan, progettato per trasportare fino a 20 persone o merci, non sono stati forniti ancora dettagli certi su tempi e costi di produzione.

In conclusione, l’evento di Musk non solo ha presentato veicoli di trasporto innovativi, ma ha anche delineato una visione per un futuro in cui il trasporto autonomo sarà accessibile e diffuso, promuovendo un nuovo modello di mobilità che coniuga efficienza, economia e sostenibilità. Questo sviluppo potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si concepisce la mobilità urbana, rendendo i veicoli autonomi una parte integrante del panorama dei trasporti pubblici e privati.