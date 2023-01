arrivano Peppino Di Capri e Gino Paoli

Sanremo 2023, ospiti: Amadeus annuncia la presenza di altri due cantanti over 70, Gino Paoli e Peppino Di Capri.

Nuova edizione domenicale del Tg1, all’ora di pranzo, e nuovo annuncio di Amadeus. Ormai una consuetudine, quando siamo a poco più di una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo 2023. Anche in questa occasione, il direttore artistico ha voluto annunciare la presenza di due grandi ospiti italiani, due di quelli che rientrano nella categoria degli over 70, come inizialmente aveva promesso lo stesso presentatore qualche mese fa. Stavolta è il turno di Peppino Di Capri e Gino Paoli.

Sanremo 2023: i nuovi ospiti

Alla già mediamente lunga (non lunghissima) lista di ospiti over 70, si aggiungono dunque il grande cantautore partenopeo di Champagne e il leggendario artista genovese. Due nomi che hanno fatto la storia di Sanremo.

Gino Paoli

Peppino sarà protagonista nella serata di giovedì 9 febbraio e ritornerà sul palco dell’Ariston come vero recordman. Ha partecipato al Festival ben quindici volte, la prima nel 1967, l’ultima nel 2005. Un record condiviso con Milva, Toto Cutugno, Al Bano e Anna Oxa.

Gino Paoli invece tornerà sul palco dell’Ariston nella finalissima, sabato 11 febbraio, per celebrare il suo di primato. Anche lui ha partecipato a Sanremo infatti diverse volte, nel dettaglio cinque, tra il 1961 e il 2002.

Gli altri ospiti del Festival

I due nuovi ospiti over 70 si aggiungono quindi agli altri grandi ‘vecchietti’ della nostra musica, come il trio Al Bano, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e il ritorno dei Pooh. Ricordiamo che gli altri ospiti fin qui annunciati sono i Måneskin, che i 70 anni li raggiungono in quattro, e Mahmood e Blanco, che invece sommando la loro età non arrivano nemmeno a quel traguardo anagrafico.

Ancora nessuna novità sul fronte Nomadi e Beppe Carletti, nonostante la polemica innestata da Danilo Sacco. Non si conoscono dettagli nemmeno sulla super ospite internazionale che è stata invece annunciata da Fiorello.