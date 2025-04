Arrivano nuove funzionalità per la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp per iOS

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità per gli utenti iOS, in particolare per iPhone, che riguarda la gestione delle trascrizioni dei messaggi vocali. Nella versione beta 25.12.10.70, si possono attivare opzioni per la trascrizione automatica o per l’attivazione manuale della trascrizione. È possibile anche disattivare completamente la funzione. Queste novità sono state scoperte dal portale WABetaInfo.

Le trascrizioni continueranno a funzionare localmente sul dispositivo, grazie alla tecnologia integrata di iOS, garantendo la privacy tramite la crittografia end-to-end. Attualmente, queste opzioni sono visibili solo a un gruppo limitato di tester, ma ci si aspetta che vengano rese disponibili a un pubblico più ampio a breve.

Nella schermata delle impostazioni di WhatsApp, gli utenti possono trovare tre opzioni: “Automaticamente” per trascrivere tutte le note vocali, “Manualmente” per attivare la trascrizione su richiesta, e “Mai” per disattivarla. Scegliendo l’opzione “Manualmente”, nella bolla del messaggio vocale apparirà un pulsante “Trascrivi”, consentendo un controllo maggiore sulla funzionalità.

Le trascrizioni funzionano solo su iPhone con iOS 16 o versioni successive, poiché si basano su modelli di riconoscimento vocale presenti nel sistema operativo Apple, mantenendo così l’elaborazione dell’audio a livello locale e garantendo rapidità e accuratezza.

WhatsApp può attualmente trascrivere messaggi in diverse lingue tra cui italiano, inglese e francese, con l’aggiunta di altre lingue che saranno supportate con iOS 17. Sebbene la funzione sia attualmente in fase beta, alcuni utenti della versione stabile potrebbero già trovarla attiva.