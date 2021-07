Al momento non è possibile accedere a WhatsApp senza passare attraverso lo smartphone, ma questa situazione potrebbe cambiare in futuro con la sincronizzazione multi-dispositivo e appunto anche senza l’utilizzo di un telefono nelle vicinanze, sia da desktop (con MacOS e Windows) sia su Portal, la piattaforma di Facebook.

Sinora, come detto, la sincronizzazione delle chat su più dispositivi è sempre passata dallo smartphone, che è l’unico detentore della chiave d’identità utile per cifrare i messaggi con la crittografia end-to-end (ovvero operata dai dispositivi e non dal server centrale), da qualche anno disponibile sull’app. Gli sviluppatori, però, hanno ora implementato un cambiamento che permette a un massimo di 4 dispositivi di registrare la loro chiave d’identità, associata allo stesso account, per inviare messaggi cifrati senza passare dallo smartphone.

Tutorial

Buona notizia per quelli che usano WhatsApp come principale app di messaggistica istantanea e che sono stati impossibilitati a usare il servizio senza lo smartphone nelle vicinanze (o se è scarico o senza connessione). La funzionalità è ora attiva per un ristretto numero di iscritti al programma di versioni beta e dovrebbe essere rilasciata ufficialmente in futuro.

Insieme a questa funzionalità, gli utenti di WhatsApp saranno anche in grado di effettuare e ricevere chiamate e videochiamate su questi dispositivi con crittografia end-to-end e queste modifiche non avranno alcun effetto sul modo in cui vengono effettuati i backup nel cloud.

Privacy e chat

WhatsApp è fra delle app di messaggistica più popolari al mondo, con 2 miliardi di utilizzatori nel 2019, ma è stata fra le ultime a supportare pienamente la crittografia end-to-end: Signal e Telegram lo fanno da anni e Telegram anche l’accesso da più dispositivi senza sincronizzazione con lo smartphone; invece, per accedere a Signal da desktop è necessario configurare la sincronizzazione dall’app mobile.