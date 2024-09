arriva un altro bebè. L’annuncio sui loro canali social

Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist hanno annunciato via social l’arrivo del loro quarto figlio. La Royal Family prevede la nascita per febbraio 2025

La notizia è stata diffusa tramite i canali social della Royal Family di Svezia: Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist sono in attesa del loro quarto figlio.

Royal Family di Svezia in attesa del quarto figlio

La Casa Reale ha diffuso la lieta novella attraverso un bellissima foto che ritrae la reale coppia. Foto accompagnata dalla seguente nota:

“Il principe Carl Philip e la principessa Sofia sono molto felici di annunciare che la principessa aspetta il quarto figlio. La principessa sta bene e la nascita è stimata a febbraio 2025. Durante l’autunno, non sono previste modifiche al programma ufficiale della principessa“.

Un matrimonio d’amore quello della Royal Family di Svezia

Uniti in matrimonio nel 2015, Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist hanno allietato la loro vita coniugale con la nascita di tre figli: Alexander, Gabriel, e Julian Herbert Folke.

A partire dal 2019, tutti i nipoti del sovrano Carlo Gustavo, per suo stesso volere, hanno perso il titolo di “Altezze reali”. Sono, ovvero, stati esclusi dalla linea di successione al trono. Una scelta approvata anche dai loro genitori, lieti del fatto che i figli possano crescere senza alcuna pressione verso la corona e quindi completamente liberi. E così sarà anche per il prossimo nascituro.

Un matrimonio d’amore sugellato dalla nascita di figli meravigliosi, proprio come avviene nelle più belle favole mai raccontate.

Matrimonio reale d’amore

Carl Philip di Svezia e Sofia Hellqvist si sono conosciuti nel 2010. Ai tempi, lui era famoso per la sua fama di playboy, mentre lei era una modella affermata. Un destino il loro sulla carta completamente agli antipodi ed apparentemente inconciliabile. Invece, a dispetto delle tante difficoltà incontrate, il secondogenito dei sovrani di Svezia è riuscito a far accettare la sua amata a corte.

Il matrimonio è stato celebrato il 13 giugno del 2015, e grazie ad esso Sofia ha assunto il titolo di principessa e duchessa di Värmland. Un ruolo che l’ex modella ha sempre dimostrato di saper interpretare al meglio. La principessa, infatti, si è facilmente adattata alla vita di corte senza mai rimpiangere quella passata.

coppia reale di Svezia

Insieme al marito, è sempre stata in prima linea nella difesa di cause importanti nel sociale, come quella inerente al problema della dislessia (di cui lei stessa ha sofferto) fino al fenomeno del bullismo.

Ora, la lieta notizia dell’attesa del quarto bambino fa da cornice ad un matrimonio reale semplicemente da favola.