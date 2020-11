Stamani sopra la casa del Grande Fratello Vip sono volati diversi aerei per i concorrenti. Uno degli striscioni era per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma conteneva anche una frecciatina rivolta a Giulia Salemi. Il messaggio era chiarissimo: “E e P non cancellate 70 giorni di emozioni. Giulia be quite“.

Giuly Power è rimasta stupita di questa shade e si è affrettata a mettere le cose in chiaro: “Non è un complimento, no, lo so. Amore non va questa cosa. Che passi il messaggio che io sono calmissima e sto nel mio. Ragazze state tranquille. I gregorelli sono una coppia e io non c’entro. Pier stammi lontano. Mi sembra di rivivere due anni fa, io voglio farmi il mio GF. Ecco perché hanno scritto che devo concentrarmi su me stessa. Sono al GF per farmi i cavoli miei. Amore no, ti giuro un déjà vu. Dio per carità. Ragazzi non vi preoccupate. Ho la coscienza molto pulita. Dico davvero non c’entro nulla con loro due“.

La parte più trash di questa storia è che la Salemi subito dopo si è avvicinata ad Elisabetta Gregoraci per rassicurarla: “Tranquilla amore. La tua relazione con Pier è solo vostra“. L’ex di Briatore però ha spostato la coinquilina e le ha detto: “Aspetta che adesso devo gioire“.

Molti pensano che l’aereo sia stato inviato da un nutrito gruppo di fan dei Gregorelli, ma in realtà sembra che a sborsare 1300€ sia stata una sola persona, che però ha bisogno di un corso accelerato di inglese.

L’aereo per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo: i video.

Aereo per i Greg0relli con aggiunta di “Giu be quite”

