Arriva su Netflix la nuova commedia romantica Too Much

Il panorama delle commedie romantiche si arricchisce di una nuova proposta su Netflix. A partire dal 10 luglio, la piattaforma streaming presenta Too Much, una serie creata da Lena Dunham e dal marito Luis Felber.

La trama ruota attorno a Jessica, interpretata da Megan Stalter, una giovane donna che si trasferisce a Londra da New York dopo la conclusione di una lunga relazione. Con Too Much, Netflix continua a esplorare il genere, seguendo il trend di successi come Emily in Paris, Nobody Wants This e Survival of the Thickest.

La prima stagione è composta da dieci episodi, tutti disponibili per la visione, offrendo agli spettatori l’opportunità di seguire le avventure di Jessica in un nuovo paese e nel suo percorso di crescita personale post-romantico.