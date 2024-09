Arriva Samp-T, faremo ulteriori sforzi per Kiev

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio italiano, ha ribadito il sostegno incondizionato dell’Italia all’Ucraina durante un summit a New York, inviando un messaggio al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Meloni ha sottolineato che l’Italia continuerà a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario, ricordando che gli ucraini rappresentano un esempio di lotta per la libertà, un valore fondamentale per riportare la pace in Europa. Ha evidenziato quanto fatto finora, ma ha anche affermato che è il momento di intensificare gli sforzi a favore di Kiev.

Nel corso del summit, il Gruppo dei Sette ha adottato una dichiarazione coordinata dall’Italia, disponibile anche per altri paesi partecipanti. Questa dichiarazione afferma l’impegno comune degli stati membri a fornire assistenza economica all’Ucraina, ponendo l’accento sulle riforme e sulla protezione delle infrastrutture critiche energetiche. Inoltre, si è discusso del coordinamento per la ricostruzione, in preparazione della Ukraine Recovery Conference che avrà luogo a Roma nel 2025.

La responsabilità della Russia nel causare danni all’Ucraina è stata chiaramente sottolineata. I leader del G7 hanno ribadito che i beni sovrani della Russia nelle giurisdizioni dei paesi partecipanti rimarranno congelati fino a quando Mosca non terminerà la sua aggressione e non risarcirà i danni. Nella dichiarazione, i leader hanno espresso il loro incrollabile impegno a sostenere l’Ucraina non solo in guerra, ma anche nella pace.

I leader, inoltre, si sono detti determinati a fornire supporto militare, finanziario e umanitario all’Ucraina per affrontare le sue esigenze urgenti e per la successiva ricostruzione. È stato messo in evidenza anche l’importanza di una ripresa inclusiva, che tenga conto delle diverse esigenze delle fasce più vulnerabili della popolazione, tra cui donne e bambini.

Infine, i presenti hanno confermato il loro obiettivo strategico di un’Ucraina libera, democratica e prospera, capace di difendersi all’interno dei propri confini internazionalmente riconosciuti. La dichiarazione del G7 rappresenta un chiaro invito a garantire che la Russia non raggiunga i suoi obiettivi aggressivi, impegnandosi a una società e un’economia ucraine moderne, resilienti e inclusive.