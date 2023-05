Arriva ‘Pickleball Mania’, primo podcast sul ‘gemello diverso’ del padel

È uscito ‘Pickleball Mania’, il primo podcast in Italia sullo sport gemello diverso del padel. Lo ha realizzato l’agenzia Podmedia per Decathlon Italia. Il ciclone pickleball arriva dagli Stati Uniti: negli Usa è lo sport del momento e c’è già chi è pronto a scommettere che questo tennis in slow motion anche in Italia avrà un successo incredibile come il padel. Il pickleball viene definito uno sport divertente, economico, facile da imparare e adatto a giocatori di tutte le età. Nel podcast viene ricostruita la storia di questa disciplina, oggi rappresentata da federazioni sportive e praticata da personaggi molto conosciuti come Bill Gates e Lebron James. Negli Usa – viene detto nel podcast – il pickleball viene insegnato nelle scuole e le partite dei professionisti vengono trasmesse in diretta tv con esaltanti telecronache. In America spuntano sempre più campi nei parchi, nelle scuole, nei condomini, nelle ville private e nei circoli sportivi, si spiega citando un recente approfondimento di Bloomberg secondo cui l’offerta fatica a tenere il passo della domanda e si moltiplica il numero di giocatori e praticanti.

‘’Mi occupo di sviluppo del mercato e sono convinto che anche in Italia avrà un successo simile a quello avuto negli States – dice il responsabile delle Relazioni istituzionali di Decathlon Italia, Fulvio Matteoni -. Il pickleball porta con sé i valori di semplicità, inclusione e divertimento perciò immagino una diffusione ancor più rapida di quella del padel. Nei mesi scorsi questo sport è entrato a far parte della Federazione italiana tennis e padel e questo non farà che accelerare il processo di sviluppo in Italia, partendo dal programma di formazione degli istruttori federali e l’introduzione della disciplina nelle scuole medie’’.

Intanto sabato e domenica a Roma, in piazza del Popolo, nel villaggio del Giro d’Italia, appassionati e curiosi potranno incrociare i racchettoni per giocare a pickleball. L’evento, a cura di Asd Lazio Pickleball, è patrocinato dal Comune di Roma e viene realizzato con il supporto di Decathlon Italia, La Gazzetta dello Sport e Original Pickleball. Il podcast ‘Pickleball Mania’ è su tutte le piattaforme di ascolto come Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, iHeartRadio, Amazon Music, Castbox, Deezer, Podcast Addict e Podchaser.