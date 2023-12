arriva l’inedito scritto con Calcutta

Il nuovo singolo di Elisa anticipa l’uscita del nuovo album, figlio dei precedenti live di “A intimate night”.

Disponibile dal 24 novembre, il nuovo brano di Elisa “Quando nevica” è uno degli inediti che compone l’ultimo album Intimate – Recordings at Abbey Road Studios, che presenta gli ultimi live del tour “A intimate night”. Il disco verrà lanciato venerdì 8 dicembre per Island Records/Universal Music Italy, prodotto da Dardust.

Elisa e il nuovo singolo “Quando nevica”

Elisa annuncia l’uscita di Quando nevica, l’inedito scritto insieme a Calcutta e Dardust. Una novità che segue il successo del sodalizio con Calcutta con Se piovesse il tuo nome, e poi con l’estiva Litoranea.

Il nuovo singolo anticipa il disco “Intimate”, per cui la cantautrice friulana ha inciso alcuni brani del suo repertorio insieme ad un’orchestra. Sulle sonorità caldissime del brano, la voce di Toffoli viene accompagnata solo da pianoforte, chitarra e archi.

L’artista si confronta con un brano ambientato in un paesaggio quasi surreale, avvolto dalla magia del periodo natalizio: “Resta la domenica se si spegne la città / quando nevica e sembri isterica, tu la sai la verità”, canta il pezzo.

Come riporta Rockol, Quando nevica appare quasi come una “Dancing 2.0”, la canzone del 2001 con cui Elisa vinse Sanremo e che oggi ripropone in una versione in italiano. Con questo singolo la cantautrice rinuncia a tutti gli effetti speciali, riappropriandosi di atmosfere incantevoli.

L’ultimo album sulle note di “An Intimate Night”

Sui social, Elisa ha raccontato la genesi del suo nuovo album: “An Intimate Night era nato per essere un piccolo tour teatrale e poi ci siamo tutti resi conto che era successo qualcosa di più grande”.

Il disco, denominato Intimate – Recordings at Abbey Road Studios – in uscita venerdì 8 dicembre per Island Records/Universal Music Italy e prodotto da Dardust – è infatti il frutto del progetto live “An Intimate Night”, che ha portato l’artista sui più importanti teatri italiani.

L’album si compone di 18 tracce, tra cui proprio “Quando nevica”. Di seguito la tracklist completa del nuovo album:

Overture – Un Filo di seta negli abissi

Quando nevica

L’anima volta

Luce (tramonti a Nord Est)

Eppure sentire (un senso di te)

Anche fragile

Una poesia anche per te (Life goes on)

Dancing

Labyrinth

No hero

Qualcosa che non c’è

forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

A modo tuo

Togehter

Ancora qui

Silent night

Buon Natale anche a te

Il nuovo album sarà disponibile in CD, vinile e versione digitale.

Di seguito il video del singolo “Quando nevica”: