Arriva l’Estate: Sole e Caldo in Italia, Previsioni Dettagliate

L’estate sta finalmente arrivando, anche se sembra in ritardo. Attualmente, siamo ancora in Primavera, con gli ultimi scontri tra aria fredda e correnti calde nordafricane. Un fronte legato a un ciclone scandinavo porterà rovesci sulle regioni adriatiche e nel Sud Italia, accompagnati da un vento fresco dai Balcani. Tuttavia, si prevede che questa sarà l’ultima fase instabile prima di un periodo estivo su gran parte del Paese.

Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, annuncia l’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre, con sole e temperature che potrebbero superare i 30°C, soprattutto a Roma. Tuttavia, nel meridione, si prevedono ancora piogge per giovedì 30 maggio.

A partire da venerdì 30, le condizioni meteo miglioreranno su tutto il territorio, con temperature massime in aumento e minime fresche. Durante il weekend, il caldo diventerà più intenso, in particolare nella Pianura Padana e in Sardegna, con l’inizio dell’afa. Si farà riferimento a indici biometeorologici come l’“Heat Index” e lo “Stress Index”, che indicano il livello di disagio fisico causato da caldo e umidità.

Domenica 1 giugno, giorno che segna l’inizio dell’estate meteorologica, lo Stress Index raggiungerà il livello ‘Cautela’ in Emilia Romagna e basso Veneto. Si consiglia di bere molta acqua e di evitare di uscire nelle ore più calde.

Previsioni dettagliate:

– Giovedì 29: bel tempo al Nord, piovaschi al Centro e temporali al Sud.

– Venerdì 30: condizioni stabili e aumento delle temperature ovunque.

– Sabato 31: ulteriore aumento del caldo e condizioni di afa.

La tendenza prossima prevede sole e un graduale incremento delle temperature, con possibili temporali sulle Alpi tra domenica e lunedì 2 giugno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com