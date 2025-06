Arriva la chat sicura per la Pubblica Amministrazione

La Pubblica amministrazione italiana prevede l’introduzione di un sistema di messaggistica istantanea sicuro per facilitare le comunicazioni tra governo, ministeri e altri enti pubblici. Un primo passo importante verso questo obiettivo è atteso entro la fine del mese, con la collaborazione dell’Istituto poligrafico Zecca dello Stato e dell’Agenzia nazionale per la cybersicurezza. Il 4 aprile scorso è stato firmato un protocollo per migliorare la sicurezza del sistema cibernetico nazionale.

L’Istituto poligrafico, già coinvolto nel progetto It-Wallet per l’identità digitale, si occuperà di uno studio di fattibilità per valutare diverse soluzioni disponibili sul mercato. Entro questo mese, si prevede la presentazione di tre o quattro opzioni all’Agenzia per la cybersicurezza, che saranno testate nei sei mesi successivi, per selezionare un’unica piattaforma entro la fine dell’anno. Dopo questa fase, ci sarà un periodo ulteriormente esteso di sperimentazione e l’obiettivo è allargare il numero di amministrazioni che potranno utilizzare il sistema.

Tra le opzioni ci sono circa venti applicazioni, alcune già in uso altrove e altre da adattare per il contesto italiano, con la specifica che i fornitori devono essere europei e non dovranno essere utilizzati software proprietari. Modelli simili a quelli della Francia, come l’app Tchap, verranno considerati. Inoltre, si stanno delineando le modalità di accesso per i funzionari e le regole per la conservazione dei dati, compresi i tempi di archiviazione e l’accessibilità delle informazioni.

