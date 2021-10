La carne vegetale del futuro la stampa un italiano. Basta un giro nel reparto frigo di un supermercato per rendersi conto di quanto l’offerta di alternative vegetariane alla carne sia esplosa negli ultimi anni.

Italian Tech Week 2021, la bistecca stampata in 3D (e vegetale) che arriva nei supermercati nel 2022



Un’osservazione empirica confermata però dai numeri: secondo una ricerca di Barclays Plc il mercato globale delle carni vegetali valeva già più di 14 miliardi di dollari nel 2019 e ci si aspetta che il giro d’affari possa superare addirittura i 140 miliardi entro il 2029.

Il caso di scuola è quello dell’americana Beyond Meat, che due anni fa si è quotata in Borsa con una delle IP meglio riuscite dai tempi della crisi del 2008, sulla scia della popolarità dei suoi hamburger vegani. E la concorrente Impossible Foods di recente ha annunciato la disponibilità di crocchette di finto pollo in varie importanti catene di ristoranti negli Stati Uniti.

Nel resto del mondo poi si sono moltiplicate le aziende che offrono ogni tipo di prodotto: dal macinato alle polpette, passando per wurstel, straccetti di pollo, bastoncini di pesce, affettati.

Per quanto convincenti, però, questi alimenti hanno tutti un limite: emulano prodotti a base di carne processata. Nessuno finora è stato capace infatti di portare nei supermercati una braciola vegetale che possa dirsi all’altezza dell’originale. A riuscirci, nei prossimi mesi, potrebbe essere un nostro connazionale.

«A oggi il Sacro Graal della carne sintetica rimane la bistecca, o la carne di maiale. Tagli di muscolo intero che riproducano in maniera convincente la struttura fibrosa della carne animale», spiega Giuseppe Scionti, classe ’86, fondatore di Novameat, startup con sede a Barcellona che lavora proprio a questo obiettivo: creare una carne alternativa che imiti e superi per qualità i tagli più pregiati.

Per riuscire nell’impresa, Scionti ha unito dieci anni di esperienza nel settore dell’ingegneria tissutale alla sua passione per la sostenibilità ambientale.

«Durante il mio dottorato all’Università di Granada, dopo la laurea a Milano e una specializzazione in Svezia, ho studiato a fondo i processi di stampa 3D dei tessuti molli. Mi sono reso conto che la tecnica si poteva semplificare per creare un muscolo per il consumo alimentare, che non ha la necessità di essere impiantato e di attivarsi».

Riuscire in questa impresa significa ridefinire il modo in cui produciamo la carne, contribuendo a ridurre l’allevamento intensivo, una delle attività umane più dannose per il clima.

Grazie a una tecnica di stampa basata sulla microestrusione, Novameat è in grado di ricreare la fibrosità, la resistenza al taglio e la masticabilità del muscolo animale.

«La nostra carne alternativa è un ibrido fra le carni vegetali e quelle realizzate da coltivazione cellulare. Usiamo una tecnica che unisce componenti vegetali, per creare l’impalcatura proteica, e cellule adipose animali moltiplicate in laboratorio a partire da una biopsia non invasiva sull’animale di partenza». Affinata la struttura del muscolo sintetico, Novameat ha lavorato al perfezionamento del gusto. «Per definire il sapore ci siamo fatti aiutare dagli chef di ristoranti stellati come El Bulli. Il nostro obiettivo non era arrivare al pari della carne animale, ma superarla. Da ottobre il ristorante El Santuari di Barcellona servirà la nostra bistecca a fianco delle altre carni esotiche del menu. La fiducia di uno chef di questo livello è la miglior dimostrazione della qualità e del sapore che siamo riusciti a raggiungere».

La collaborazione con i ristoranti famosi è un tassello della strategia commerciale di Novameat. «Vogliamo seguire l’esempio di Tesla. La prima bistecca sarà la nostra Roadster: un prodotto per pochi, servito in luoghi di eccellenza. Non è una scelta elitaria: serve a dimostrare che questa non è solo carne finta, bensì un’alternativa che può competere con i migliori tagli gourmet». L’attuale versione della carne di Novameat, che i ristoranti realizzano in loco con una stampante 3D di piccole dimensioni, costa circa 15-20€ al chilo Il prezzo scenderà però rapidamente nel passaggio alla produzione su scala più ampia, che Novameat punta ad avviare nei prossimi mesi.

«Negli ultimi tre anni abbiamo perfezionato il prodotto e creato la piattaforma tecnologica. Grazie a nuovi investimenti siamo pronti ad allargarci con una fabbrica pilota qui a Barcellona. Produrremo per i ristoranti e la distribuzione di settore. Abbiamo già realizzato un macchinario per la microestrusione capace di produrre una tonnellata all’ora, 1000 volte di più delle stampanti 3D da banco».

L’ultimo passo, non ancora definito, sarà la grande distribuzione, forse con il marchio Novameat, forse fornendo la tecnologia ad altri produttori. «Non puntiamo alla strategia che ci permetterà di fare più soldi, ma a quella che contribuirà al meglio all’affermazione di alternative alla carne», conclude Scionti. «Non ho fondato Novameat per vendere bistecche vegane, ma per dare il mio contributo a salvare il pianeta dal disastro climatico».