Konami cambia tutto e annuncia eFootball, una nuova esperienza simulativa calcistica free-to-play che sostituisce a tutti gli effetti Pro Evolution Soccer (meglio noto come Pes) e Winning Eleven, con un nuovo motore grafico e un approccio totalmente diverso al rilascio di un videogioco di calcio.

“Partendo dalle solide fondamenta dell’Unreal Engine, che ci ha permesso di ricreare e migliorare sensibilmente le espressioni dei giocatori, abbiamo apportato numerose modifiche per creare un nuovo motore grafico calcistico che sosterrà eFootball negli anni a venire – ha spiegato Seitaro Kimura, digital entertainment producer della serie – Grazie alla potenza offerta dalle console di nuova generazione e al lavoro svolto a stretto contatto con calciatori d’élite, eFootball offre il gameplay più intenso e realistico che abbiamo mai realizzato. Mostreremo il gameplay nel dettaglio il prossimo mese”.

Grazie al nuovo ed evoluto motore grafico calcistico, anche le animazioni sono state revisionate e migliorate. Una nuova tecnologia converte la vasta gamma di movimenti che i giocatori eseguono in campo in una serie di animazioni, selezionando quella più accurata in tempo reale. Secondo Konami, il sistema garantirebbe un numero di animazioni 4 volte superiore al passato, raggiungendo un livello di realismo mai visto. La tecnologia sarà inclusa su tutte le piattaforme, dalle console di ultima generazione ai computer, ai dispositivi mobile.

Come detto, eFootball sarà free-to-play su tutte le piattaforme, ma maggiori dettagli sul gameplay e sulle modalità di gioco online saranno svelati a fine agosto.

Trattandosi di un titolo solo in versione digitale, Konami aggiungerà regolarmente nuovi contenuti e modalità di gioco dopo l’uscita, in programma per l’autunno: le partite offline con Barcelona, Juventus, Bayern, Manchester United e altri club saranno disponibili gratuitamente al debutto; in futuro, alcune modalità di gioco saranno acquistabili come Dlc (i contenuti a aggiuntivi a pagamento), dando a tutti la possibilità di fare una partita e offrendo modalità e strumenti più evoluti a chi cerca un’esperienza più completa.

L’azienda ha spiegato che “unendo per la prima volta la community mondiale, eFootball offrirà la stessa esperienza eSport altamente realistica su console, computer e dispositivi mobile, compreso pieno supporto post-lancio al cross-play” e anche pubblicato una sorta di roadmap (immagine qui sopra) con i primi dettagli sui contenuti disponibili da subito e su ciò che sarà aggiunto nei mesi successivi.

Il gioco sarà disponibile questo autunno in tutto il mondo su PlayStation 4 e 5, tutte le Xbox, Windows 10 e computer tramite la piattaforma Steam; in un secondo momento arriverà anche su iOS e Android.