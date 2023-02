Arriva in casa un nuovo amico: la reazione dei gatti è incredibile

I gatti sono animali dalle mille sfaccettature, soprattutto quando incontrano un nuovo amico: la reazione è davvero impagabile – VIDEO.

Gli animali domestici fanno parte della famiglia e a volte piace scherzare e giocare con loro, ovviamente senza spaventarli troppo. Molti sono anche i video che girano per il web e sono anche molto esilaranti. Soprattutto su TikTok diventano virali vari giochini da fare al proprio ai propri gatti, e vedere la loro reazione è davvero qualcosa di speciale.

Come reagiscono i gatti al loro “nuovo amico” – VIDEO

È davvero spassoso passare del tempo con i propri animali domestici e magari, di tanto in tanto, è divertente qualche scherzo. L’utente di TikTok @ayypatrick ha recentemente fatto uno scherzo ai suoi due gatti ed è diventato virale con oltre 18 milioni di visualizzazioni.

Ha stampato l’immagine di un gatto che sembra sbucare da dietro un angolo. Poi l’ha ritagliata e l’ha appiccicata dietro il muro all’altezza degli occhi dei suoi gatti. Il risultato è assolutamente impagabile, molto divertente e ha strappato un sorriso a milioni di utenti. Se per piccolo barlume dispiace vedere i gatti spaventarsi e annusare incuriositi, dall’altra la loro reazione è spaziale.

Nel video si vede l’utente TikTok che prepara lo scherzo. In primis stampa la figura del gatto, lo ritaglia e poi lo incolla al muro. Nella seconda parte, si vede come i suoi due gatti si avvicinano alla strana figura di soppiatto, per poi annusare quel strano gatto che esce dal muro. I gatti, interdetti, reagiscono in modo unico e spettacolare.

@ayypatrick they couldn’t be more flabbergasted #savannahcat #waitforit #mustwatch #zeusthesavannah #catsoftiktok #cats #fypシ ♬ Mission Impossible (Main Theme) – Favorite Movie Songs

Alcuni commenti hanno reso proprio l’idea di quello che stavano passando i gatti: “Siete sicuri che sia un gatto?“; “Il modo in cui ha annusato“. Lo scherzo è diventato in fretta virale e non sono gli unici gatti che sono stati vittime di questo piccolo pezzo di carta.