Arriva il Polo Nord in Italia: freddo intenso e neve in pianura, ecco la data

Temperature in calo con valori che scenderanno anche sotto i -5 gradi, accompagnati da neve a bassa quota, stanno per arrivare in Italia. A partire dalla prossima settimana, l’Italia subirà l’arrivo di un gelo artico, confermato dai meteorologi di ilmeteo.it. L’alta pressione si spingerà verso latitudini elevate, oltre la Gran Bretagna, influenzando l’aria polare. Questo movimento permette a masse d’aria più calde di risalire verso il Polo Nord, provocando così un abbassamento delle temperature verso l’Europa. Da lunedì 13 gennaio, un’imponente irruzione di aria gelida in arrivo dalla Russia investirà il Paese.

Questa ondata di freddo porterà a un notevole abbassamento delle temperature, con valori notturni e mattutini sotto i -5 gradi, specialmente al Centro-Nord. Al contempo, si prevede un’intensa ondata di maltempo che interesserà altre parti d’Italia. L’ingresso delle correnti fredde destabilizzerà l’atmosfera, creando condizioni favorevoli a temporali e nubifragi, soprattutto nelle regioni del Sud e in Sicilia. La neve è attesa fino in pianura su Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, mentre sulle colline di Calabria, Sardegna e Sicilia si potranno verificare nevicate.

In Calabria e Sicilia, fino a martedì 14 gennaio, è possibile l’insorgere di fenomeni estremi a causa dei forti contrasti tra le diverse masse d’aria e la persistenza delle piogge, con rischi di allagamenti e alluvioni lampo.

Tuttavia, da mercoledì 15 gennaio si prevede una svolta climatica. Dopo il passaggio del ciclone, si attende un ingresso di una vasta area di alta pressione che riprenderà il controllo, estendendosi dall’Oceano Atlantico fino all’Europa centro-occidentale. Ci si aspetta quindi una maggiore stabilità atmosferica, con abbondante sole e un incremento delle temperature, che porteranno a valori più miti per la metà di gennaio, specialmente nelle zone di montagna e in parte del Centro. Nelle pianure del Nord, potrebbero ritornare nebbie e foschie.