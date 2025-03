Arriva il passeggino firmato Lamborghini, il prezzo vi lascerà senza parole: ecco quanto costa

Lamborghini ha lanciato un passeggino di lusso in collaborazione con il marchio britannico Silver Cross, disponibile in edizione limitata a 4770 euro. Questo prodotto esclusivo, denominato Reef AL Arancio, è stato creato per offrire comfort e un design distintivo, richiamando le caratteristiche delle iconiche supercar Lamborghini. Sono stati realizzati solo 500 esemplari, ognuno con una targhetta numerata che ne sottolinea l’esclusività. Il passeggino è dotato di ruote a sospensione, un sistema di imbracatura sicuro e un pedale freno ispirato alle supercar. Il manubrio presenta un design automobilistico, richiamando l’heritage del marchio, mentre materiali di alta qualità come il camoscio e la pelle italiana contribuiscono al suo fascino. La palette di colori include il contrasto classico tra il nero e l’arancione, una tonalità iconica per Lamborghini, rendendo il Reef AL Arancio una fusione di lusso e tradizione.

Questa iniziativa non è l’unica di Lamborghini nel settore del lifestyle; è infatti previsto per l’autunno del 2025 il lancio di una collezione moda in collaborazione con Balenciaga, che comprenderà giacche, T-shirt, gioielli e borse, tutti ispirati al mondo Lamborghini. Un’anticipazione di questa partnership è stata svelata il 2 dicembre, con una T-shirt che presenta la stampa della Lamborghini Temerario 2025, la seconda supercar ibrida dell’azienda. Seguendo le orme di Ferrari, che ha già intrapreso percorsi simili nel mondo della moda, Lamborghini si sta affermando come un marchio che trascende l’industria automobilistica, mirando a un pubblico appassionato di lusso in ogni aspetto della vita.