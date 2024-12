Arriva il Nuovo Bixby

Con l’arrivo della serie Galaxy S25, Samsung lancerà una nuova versione del suo assistente Bixby, che incorpora un modello di linguaggio proprietario LLM (large language model). Questo aggiornamento permetterà interazioni più naturali e una comprensione contestuale avanzata, posizionando Bixby in una posizione competitiva nel settore degli assistenti virtuali. Grazie a funzionalità migliorate, gli utenti potranno integrare Bixby con applicazioni come Calendario e Samsung Internet, consentendo risposte più intelligenti e pertinenti anche per richieste complesse.

Samsung aveva già introdotto una versione migliorata di Bixby in Cina con i dispositivi W25 e W25 Flip. Ora, secondo quanto riportato da ET News, il produttore sudcoreano prevede un lancio globale del nuovo Bixby, in concomitanza con la serie Galaxy S25, con l’aggiunta di tecnologie come ChatGPT o Gemini. Questa evoluzione di Bixby mira a garantire interazioni più fluide, in grado di mettere in relazione il contesto delle richieste. Gli utenti possono quindi porre domande e ottenere risposte in modo simile a una conversazione umana, rappresentando un significativo miglioramento rispetto alle versioni precedenti.

In aggiunta ai progressi nell’interazione, Bixby si integrerà più profondamente con il sistema operativo One UI 7, atteso insieme alla serie Galaxy S25. Questa integrazione permetterà anche agli utenti di modelli precedenti di beneficiare delle nuove funzionalità di Bixby, assicurando una maggiore coerenza tra i dispositivi Samsung.

L’introduzione della versione potenziata di Bixby con tecnologia LLM segna un cambiamento significativo nel panorama degli assistenti virtuali. Con il rilascio della serie Galaxy S25, Samsung non solo migliora il proprio prodotto, ma pianifica di ridefinire le aspettative degli utenti, offrendo soluzioni più intelligenti e integrate, aumentando così la competizione con assistenti come Siri e Google Assistant. Questo sforzo potrebbe stimolare ulteriori innovazioni nel settore.

Il lancio globale di Bixby posizionerà Samsung in una posizione di avanguardia, e l’aumento dell’uso di assistenti virtuali alimentati da intelligenza artificiale potrebbe influenzare le dinamiche di mercato, promuovendo una maggiore adozione di smartphone e dispositivi smart nell’ecosistema Samsung.