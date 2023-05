Arriva il libro 'Campioni per sempre' di Gianfranco Coppola sul terzo scudetto del Napoli

“L’idea di raccontare le stelle del Napoli del terzo scudetto, con le parole dei protagonisti azzurri che hanno vissuto questa gioia immensa negli anni d’oro dell’era Maradona, rende ‘Campioni per sempre’ (198 pagine, 20 euro, LeVarie edizioni) un libro unico nel suo genere, capace di abbracciare, con passione e amore, generazioni di sportivi e tifosi, momenti di gloria e ricordi bellissimi, che in queste pagine si fondono in un solo cuore azzurro”. Lo fa sapere la casa editrice con una nota. “Gianfranco Coppola è riuscito in questa impresa editoriale, mettendo in campo la sua grande esperienza di giornalista sportivo di razza, che lo ha visto in prima linea ai tempi dei primi scudetti del Napoli, e che lo vede protagonista oggi, nel ruolo di caporedattore della Rai di Napoli, nella magica stagione del terzo scudetto azzurro”.

“‘Campioni per sempre’ è il frutto di una riuscitissima e innovativa alchimia, che mette insieme le interviste a grandi protagonisti della storia vincente del Napoli e i racconti del passato e del presente di Grandi Firme del giornalismo sportivo italiano come Mimmo Carratelli, Adriano Cisternino, Massimo Corcione, Francesco De Luca, Adolfo Mollichelli, Nino Petrone, Sandro Sabatini, Angelo Scelzo, Mario Zaccaria e il contributo di Dario Santoro. Con un tocco di classe cristallina, perfettamente in sintonia con queste pagine celebrative: l’appassionata prefazione dell’Arcivescovo emerito di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe, tifosissimo della squadra azzurra, che ha voluto legare alla pubblicazione alcuni dei suoi progetti solidali più importanti, tra questi la comunità di accoglienza “Casa di Tonia” a cui saranno devoluti i proventi della vendita del libro. “‘A Maronna v’accumpagni” in questa lettura. La presentazione, in anteprima nazionale, martedì 16 maggio 2023 (ore 17), a Napoli, al circolo Canottieri, una delle case dello sport più prestigiose d’Italia. Con l’autore, interverrà, tra gli altri, il Card. Sepe”.