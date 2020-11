Dolci più leggeri, ma che possono anche farci stare meglio guadagnandoci in salute. E’ il caso del croissant Tisanoreica, un mix di ingredienti naturali per una ricetta gustosa e salutare, per una colazione, spuntino o merenda senza sensi di colpa: pochissimi carboidrati, basso contenuto di zuccheri (meno dell’1%) e alto contenuto di proteine rispetto ai croissant tradizionali. Il ‘segreto’ è la presenza di un ingrediente specifico, l’amido resistente in sostituzione degli amidi digeribili: questo contribuisce, in un pasto, alla riduzione dell’aumento del glucosio ematico post-prandiale. Il croissant può essere mangiato, inoltre, sia nella fase intensiva che di stabilizzazione del protocollo di dimagrimento Tisanoreica, informa la stessa Tisanoreica.

