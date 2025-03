Arriva il ciclone Martinho, tempesta storica su Spagna e Portogallo: colpirà anche l’Italia

È allerta in Italia per l’arrivo del ciclone Martinho, una tempesta atlantica caratterizzata da forti piogge e venti devastanti. La tempesta colpirà il Portogallo questa sera e successivamente la Spagna, aree già duramente provate dagli effetti della tempesta Laurence, che ha causato morti e danni, soprattutto in Andalusia. Qui, due persone hanno perso la vita a causa delle inondazioni, costringendo molte famiglie a evacuare nelle province di Malaga e Cordoba. Le previsioni meteorologiche indicano un’intensità senza precedenti per Martinho, con il rischio di torrenti di pioggia e tornado.

Nel periodo tra oggi e domani, si prevedono venti forti, con raffiche che potrebbero superare i 150 km/h lungo le coste portoghesi, accompagnati da onde che raggiungeranno i 6-7 metri di altezza. L’intensa precipitazione che si preannuncia potrebbe generare alluvioni lampo, in particolare nel sud del Portogallo e nelle regioni sud-occidentali della Spagna, rendendo la situazione estremamente critica.

La tempesta si dirigerà poi verso la Francia e il Mediterraneo centrale, e si prevede che raggiunga anche l’Italia nel prossimo fine settimana, rischiando di portare con sé condizioni meteorologiche avverse simili. Gli esperti avvertono che potrebbe trattarsi di una vera emergenza, con implicazioni significative per la sicurezza e l’incolumità delle popolazioni colpite.