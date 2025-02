Arriva il bollino in TV per avvisare gli spettatori

Un’importante novità sta per arrivare in televisione: il bollino che segnala scene di violenza sugli animali, sviluppato dal Ministero della Cultura per proteggere i minori di 18 anni. Questo provvedimento risponde alle crescenti richieste da parte di telespettatori, animalisti e semplici spettatori, desiderosi di essere avvisati su contenuti crudi che possono suscitare disagio e indignazione.

Il bollino apparirà sugli schermi all’inizio dei programmi, aggiornando le attuali linee guida delle opere cinematografiche e audiovisive. Le scene di violenza sugli animali saranno trattate con la stessa serietà delle violenze sugli esseri umani, con segnalazioni differenziate: alcune scene saranno vietate ai minori di 18, 10 o 6 anni, mentre altre saranno etichettate come “non adatte”.

Le nuove linee guida non riguardano solo la violenza fisica, ma comprendono anche l’abuso psicologico e l’incitamento all’odio, coprendo ogni atto che non rispetti la dignità animale. Si prevede che saranno segnalate anche le riprese di maltrattamenti o molestie sessuali verso gli animali.

Questa iniziativa è stata in parte stimolata da una controversia legata alla serie “House of the Dragon”, in cui un cane, Bobby, ha subito maltrattamenti visivamente impattanti, suscitando polemiche tra gli spettatori. La produzione ha dichiarato che nessun animale è stato maltrattato, ma le immagini hanno comunque sollevato preoccupazioni per la loro realismo e per l’effetto potenzialmente negativo su chi le guarda. Con l’introduzione del bollino, si cerca di garantire una maggiore tutela per i soggetti più sensibili.