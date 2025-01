Arriva ‘Fantacalcio – La Serie’, dal 30 gennaio su YouTube

Dal 30 gennaio sarà disponibile su YouTube “Fantacalcio – La Serie”, la prima miniserie dedicata al fantasy game ufficiale di Serie A Enilive, che da anni appassiona milioni di italiani. Presentata in anteprima al The Space Cinema di Napoli, la serie è composta da sei episodi diretti da Luca Vecchi e supervisionati dai The Pills. Racconta la frenetica vita dei Fantallenatori, sostenuta dalle musiche di Fabio Rondanini.

Girata tra il 2020 e il 2021, la serie è prodotta in collaborazione con Utopia e Pulse Films Italia. L’evento di lancio ha visto la partecipazione di giornalisti, media e creatori, con la conduzione di Jolanda De Rienzo e la presenza di attori come Niccolò Senni, Josafat Vagni e Antonio Gargiulo, insieme a membri del team di Fantacalcio.it come Pierluigi Pardo e Riccardo Trevisani.

Nino Ragosta, CEO di Quadronica Srl e direttore di Fantacalcio.it, ha espresso entusiasmo per il progetto, sottolineando l’importanza di rappresentare le emozioni condivise dai fan del gioco. Alfredo De Vuono, Project Manager di Fantacalcio, ha descritto il Fantacalcio non solo come una passione, ma come una vera e propria vita che offre intrattenimento e connessione tra le persone, evidenziando l’esigenza di andare oltre il contenuto tradizionale per coinvolgere maggiormente gli utenti.

In sintesi, “Fantacalcio – La Serie” intende celebrare l’universo del Fantacalcio, attraverso una narrazione che rispecchia le esperienze e le dinamiche tipiche di un microcosmo ricco di passione e divertimento.