Arriva Eroica Cuba, dalle strade bianche della Toscana a quelle rosse del Caribe

L’Eroica sbarca a Cuba: per la prima volta la corsa su sterrati in sella a bici vintage, con abbigliamento di conseguenza, arriva davvero ai tropici atlantici, appena un anno dopo l’ideazione, come al solito incubata dal vulcanico fondatore, Giancarlo Brocci. L’appuntamento è per il 10 febbraio nel paesino di Caimito, alle porte dell’Avana, dove Brocci negli anni precedenti alla caduta del muro di Berlino aveva fatto volontariato nella Brigada Josè Marti: “lavoro volontario per la Revolucion o almeno per quel che ne restava e rappresentava”, spiega. Dalle strade bianche a quelle in terra rossa del Caribe, un sabato tra bananeti e campi arati ancora con i buoi, fino ad arrivare a L’Avana: il percorso è ancora coperto da riserbo, ma il giorno dopo c’è un altro giro all’interno della capitale cubana, di appena 40 km.

Malgrado i potenti cambiamenti da allora a oggi l’isola resta “una meta formidabile cui tendere piccola mano -spiega Brocci-, un luogo magico in cui ancora scorre vita lenta, piena di sorrisi nelle evidenti povertà materiali. Faremo Eroica Cuba, quella politica è ormai romantico modernariato, roba da Barbudos in bianco e nero, dei tempi in cui Gaul vinceva il Giro e Bahamontes il Tour, due scalatori puri, non sarebbe mai più successo. Due percorsi, un po’ di scorci da cartolina, tra le palme, strade più rosse che bianche, centro a Caimito, dove c’era il Campamento, sede della mia Brigada, e dove ancora oggi potremo soggiornare in modo spartano, a garantire un prezzo che faciliti la partecipazione di molti nostri eroici dall’Italia”.

Le iscrizioni “possono avvenire in modalità standard -si legge sul sito dedicato-, iscrivendosi sulla nostra piattaforma di iscrizioni MYEroica oppure acquistando uno dei pacchetti iscrizione + volo + hotel tramite il tour operator Daiquiri tours”. Quello cubano non è l’unico appuntamento estero dell’anno che verrà: il 20 aprile c’è lEroica South Africa Montagu – Cape Winelands, il 12 maggio Eroica Japan a Izu, il 2 giugno Eroica Hispania Haro – La Rioja, il 30 giugnoEroica Olanda Valkenburg – Limburg, il 24 agosto Eroica Germania Eltville – Rheingau, il 15 settembre Eroica California a Cambria.