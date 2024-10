Arriva a Colorno la XVI edizione del “Gran Galà del Tortél Dóls”

Il 12 e 13 ottobre, Colorno ospiterà due eventi imperdibili dedicati alla gastronomia e al giardinaggio: la XVI edizione del “Gran Galà del Tortél Dóls” e “Sulla strada del Giglio 2024”, un mercato autunnale di giardinaggio. Organizzati da Bi&Bi Eventi e dal Comune di Colorno, questi eventi hanno ingresso gratuito e promettono di attrarre un vasto pubblico di appassionati.

Il “Gran Galà del Tortél Dóls” celebra un antico piatto locale, il Tortél Dóls, risalente all’epoca di Maria Luigia d’Austria. Questo piatto, di produzione stagionale, è realizzato con ingredienti tradizionali della Bassa Parmense come il melo cotogno e il vino cotto, richiedendo una preparazione complessa. Quest’anno non ci sarà la consueta gara tra le ‘Rezdóre’, ma si svolgerà un evento speciale chiamato “Dalla Mostarda al Tortello in tavola”, dove il pubblico potrà osservare tutte le fasi della preparazione del tortello.

Le attività di degustazione non mancheranno grazie al Ristorante del Tortél Dóls, che offrirà piatti preparati secondo la ricetta originale. Saranno inoltre organizzati cooking show con chef rinomati come Marisa Maffeo e Giuseppe Mazzocca, unitamente a laboratori di cucina vegana e panificazione per adulti e bambini.

Parallelamente, “Sulla strada del Giglio” presenterà una vasta mostra-mercato di giardinaggio, con oltre 70 espositori che proporranno piante, articoli per il giardinaggio e prodotti artigianali di qualità. I visitatori potranno ricevere consigli sui giardini e sulle pratiche di coltivazione da esperti del settore. Inoltre, ci saranno eventi collaterali come una maratona benefica per A.I.M.A., l’Associazione Italiana Malati di Alzheimer, e diversi laboratori pratici.

In sintesi, il weekend di Colorno sarà un trionfo di sapori e colori, con il Tortél Dóls che offre un assaggio della tradizione culinaria locale e il mercato del giardinaggio che promette bellezza e innovazione. Non resta che non perdere questa occasione per scoprire e gustare le delizie della zona in un’atmosfera festosa e conviviale.