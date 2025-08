Arrexini Music Contest: la musica sarda in festa a Ussaramanna

Ussaramanna si prepara a ospitare la prima serata dell’Arrexini Music Contest, un evento che unisce musica dal vivo, creatività giovanile e valorizzazione della lingua sarda. L’appuntamento è fissato per venerdì 8 agosto 2025, nella suggestiva Piazza Autonomia, nel cuore della Marmilla.

Promosso dai comuni di Ussaramanna e Villanovaforru, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna, il contest è organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. La direzione artistica è affidata a Tore Cubeddu, mentre la supervisione musicale è curata da Ruido, noto per il suo lavoro nella musica urban contemporanea in lingua sarda.

Secondo il sindaco di Ussaramanna, Marco Sideri, il festival nasce per offrire una piattaforma ai giovani artisti desiderosi di esprimere la loro creatività attraverso la lingua e la cultura sarda, contribuendo così a mantenere viva la tradizione linguistica. Il contest vedrà undici artisti emergenti competere con brani esclusivamente in lingua sarda, suddivisi in due serate. La prima, a Ussaramanna, prevede esibizioni di sei concorrenti, con il pubblico chiamato a scegliere il primo finalista.

La serata inaugurale avrà inizio alle 21.30 e sarà condotta da Lele Pittoni e Renzo Cugis. Ospite speciale sarà Bujumannu, ex frontman dei Train To Roots, attualmente un artista di riferimento nel reggae sardo.

La finalissima si svolgerà sabato 9 agosto a Villanovaforru, in Piazza Costituzione, dove il finalista della prima serata affronterà altri cinque artisti per il titolo di vincitore. Anche in questa occasione, il pubblico avrà il potere di decidere il risultato del contest, mentre la serata sarà presentata dai medesimi conduttori, con la partecipazione del cantautore Randagiu Sardu.