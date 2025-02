Arresto per chi aggredisce gli insegnanti: la richiesta di Valditara a Nordio dopo l’ennesimo incidente

Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha richiesto al collega Carlo Nordio, responsabile della Giustizia, di estendere l’arresto in flagranza di reato a chi aggredisce i professori. Questa necessità è emersa dopo l’ennesimo episodio violento ai danni di un docente in provincia di Lecce, dove un padre è intervenuto su richiesta del figlio per aggredire un professore di 65 anni. Valditara ha sottolineato l’importanza della protezione per gli insegnanti, affermando che il personale scolastico deve percepire la presenza costante delle istituzioni. La richiesta è stata condivisa durante un incontro con l’Associazione Nazionale Professori (Anp).

L’aggressione è avvenuta il 17 dicembre, quando un professore ha redatto una nota disciplinare per un allievo di 16 anni, il quale ha subito contattato il padre chiedendogli di intervenire. Il genitore, accompagnato da un altro figlio, è entrato in aula e ha iniziato a insultare il docente. Nonostante il tentativo del professore di calmare la situazione e di recarsi dal preside, il conflitto è degenerato. Il docente è riuscito a fuggire nei bagni e a contattare le forze dell’ordine; il padre e il fratello dello studente sono stati denunciati.

Valditara, profondamente colpito dall’incidente, ha contattato il dirigente scolastico per informarsi sulle condizioni del docente aggredito. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per violenza e oltraggio nei confronti del padre e del fratello dell’allievo.