Arresto di un Pusher a L’Aquila: Sequestrati Migliaia di Euro

Cinque chili di hashish sono stati sequestrati e un giovane è stato arrestato in un’operazione della Polizia di Stato a L’Aquila, durante un controllo mirato contro il traffico di droga. L’arresto del ragazzo, nato nel 1997, è avvenuto mentre si trovava a bordo della sua auto. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile hanno trovato 1 kg di hashish, suddiviso in 10 panetti, sotto il giubbotto indossato dal giovane. Inoltre, all’interno di una borsa sul sedile dell’auto, sono stati scoperti 3 involucri contenenti 10 panetti di hashish ciascuno, per un peso totale di 3,1 kg.

L’operazione non si è fermata lì, poiché è stata effettuata una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane. Qui, gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 9 panetti di hashish, per un totale di 1,646 kg. Durante la perquisizione, sono stati sequestrati anche bilancini digitali e una somma di 7.360 euro, considerata provento dell’attività di spaccio.

Questa operazione dimostra l’impegno delle forze di polizia nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona. L’arresto e il sequestro significativo di droga rappresentano un importante passo avanti nella lotta contro il narcotraffico a L’Aquila, contribuendo a migliorare la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato continua a monitorare la situazione e a intensificare i controlli per prevenire e contrastare attività illecite legate alle droghe.