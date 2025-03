Arresto di un cinquantaseienne a Teramo

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Teramo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta il 14 marzo durante un servizio di controllo del traffico illecito di droga. L’individuo, dipendente dell’Asl, è stato fermato in Contrada Casalena, vicino a un complesso sanitario, mentre tornava a casa in bicicletta dopo il lavoro. Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato alcune dosi di hashish e una dose di marijuana all’interno di una pochette nei pantaloni.

In seguito, è stata eseguita una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione, dove sono stati rinvenuti ulteriori stupefacenti, tra cui hashish ed eroina, occultati in un mobile del soggiorno. Complessivamente, sono stati sequestrati 35 grammi di hashish e 3 grammi di eroina. Gli inquirenti hanno dichiarato che la droga era pronta per essere venduta a terzi. Nella casa sono stati trovati anche una bilancia digitale, sporca di hashish, e materiale per il confezionamento, inclusi 285 bustine di plastica.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Al termine dell’udienza, il giudice ha disposto il divieto di dimora in tutti i Comuni della provincia di Teramo. L’intervento delle Forze dell’Ordine ha messo in luce un’ulteriore attività di traffico di sostanze stupefacenti nella zona, sottolineando l’importanza delle operazioni di controllo nella lotta contro il narcotraffico.