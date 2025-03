Arresto di un 22enne a Catania: la polizia scopre droga nell’auto invasa dall’odore di marijuana

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Catania per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine in piazza Santa Maria di Gesù, dove gli agenti della Squadra Volanti hanno notato un forte odore di droga proveniente da un’autovettura fermata. Approfondendo il controllo, gli agenti hanno trovato 14 dosi di hashish e un barattolo di vetro contenente 40 bustine di marijuana, tutte pronte per la vendita. Inoltre, il giovane era in possesso di 230 euro, considerati provento dell’attività illecita.

La droga sequestrata, per un peso complessivo di circa 270 grammi, sarà distrutta secondo le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato e il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima. Durante l’udienza, il giudice ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Questo episodio evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, intensificando i controlli sul territorio per garantire la sicurezza e ridurre l’offerta di droga. Le conseguenze legali per il giovane potrebbero essere severe, inclusi possibili anni di reclusione, se riconosciuto colpevole delle accuse a suo carico. La costante vigilanza da parte della polizia è fondamentale per mantenere l’ordine pubblico e combattere la diffusione delle droghe in città.