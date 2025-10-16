18.4 C
Roma
giovedì – 16 Ottobre 2025
Attualità

Arresto di Luca Vildoza a Bologna per aggressione a soccorritori

Da stranotizie
Arresto di Luca Vildoza a Bologna per aggressione a soccorritori

La notte scorsa, il cestista della Virtus Bologna, Luca Vildoza, insieme a sua moglie Milica, è stato arrestato a Bologna con l’accusa di aver aggredito un personale sanitario.

Secondo le ricostruzioni della polizia, l’incidente è iniziato in via Calori, dove Vildoza avrebbe insultato un equipaggio della Croce Rossa intervenuto per soccorrere una persona, lamentando che l’ambulanza bloccava il passaggio. La situazione è poi degenerata in viale Silvani, dove il giocatore avrebbe bloccato il mezzo di soccorso e afferrato al collo una delle operatrici sanitarie. Nel frattempo, Milica Vildoza avrebbe strattonato un’altra soccorritrice nell’intento di intervenire.

L’aggressione è stata interrotta grazie all’arrivo tempestivo di carabinieri e polizia, che hanno arrestato la coppia. La vittima dell’aggressione è stata medicata sul posto e dimessa con prognosi lieve.

Le autorità hanno aperto un’indagine per ricostruire gli eventi in dettaglio, mentre l’arresto dei coniugi Vildoza è stato convalidato dalle autorità competenti.

Articolo precedente
Italia e pensioni: opportunità e rischi per il futuro previdenziale
Articolo successivo
Gossip italiano: i segreti della vita delle celebrità
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.