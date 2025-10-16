Arresto di Luca Vildoza a Bologna per aggressione a soccorritori

La notte scorsa, il cestista della Virtus Bologna, Luca Vildoza, insieme a sua moglie Milica, è stato arrestato a Bologna con l’accusa di aver aggredito un personale sanitario.

Secondo le ricostruzioni della polizia, l’incidente è iniziato in via Calori, dove Vildoza avrebbe insultato un equipaggio della Croce Rossa intervenuto per soccorrere una persona, lamentando che l’ambulanza bloccava il passaggio. La situazione è poi degenerata in viale Silvani, dove il giocatore avrebbe bloccato il mezzo di soccorso e afferrato al collo una delle operatrici sanitarie. Nel frattempo, Milica Vildoza avrebbe strattonato un’altra soccorritrice nell’intento di intervenire.

L’aggressione è stata interrotta grazie all’arrivo tempestivo di carabinieri e polizia, che hanno arrestato la coppia. La vittima dell’aggressione è stata medicata sul posto e dimessa con prognosi lieve.

Le autorità hanno aperto un’indagine per ricostruire gli eventi in dettaglio, mentre l’arresto dei coniugi Vildoza è stato convalidato dalle autorità competenti.