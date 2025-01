Arresto dell’ex sindaco Bartolo e misure restrittive per i dirigenti nell’inchiesta sullo stadio di San Luca a Reggio Calabria

Un’indagine di due anni condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria ha portato agli arresti domiciliari l’ex sindaco di San Luca, Bruno Bartolo, e un assessore, insieme ad altre quattro persone soggette all’obbligo di dimora. Il sequestro preventivo ha interessato lo stadio comunale “Corrado Alvaro”. L’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Locri, ha rivelato presunti illeciti nella gestione dei fondi destinati alla struttura sportiva.

Si è scoperto che gli appalti per la costruzione e gestione dello stadio presentavano gravi irregolarità amministrative e contabili, risalenti da agosto 2022 a gennaio 2024. Sono emerse irregolarità nella gestione dei fondi pubblici, con documenti di gara manipolati e favoritismi verso specifiche aziende legate alla squadra di calcio locale. Le persone coinvolte sono accusate di aver violato le normative sugli appalti pubblici per favorire consorzi locali, danneggiando la concorrenza leale.

In aggiunta, la Procura ha disposto il sequestro dell’intera struttura sportiva, ritenuta centrale delle presunte illiceità. Quattro dirigenti della società calcistica “A.S.D. San Luca 1961” sono stati anch’essi colpiti da misure restrittive. Gli indagati devono rispondere di turbata libertà degli incanti, in quanto accusati di manipolare procedure amministrative per amministrazioni di spazi pubblici, specificamente per lo stadio e le aree del Santuario di Polsi.

Per gli ex amministratori comunali si aggiungono accuse di falso ideologico in atti pubblici e di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, per il rilascio di autorizzazioni non conformi alle norme di sicurezza.