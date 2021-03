IL cuore si ferma. Il respiro si blocca. Ogni anno, in Europa, questa emergenza si verifica circa secondo le stime in più di 400.000 persone, circa 60.000 in Italia. Si calcola che nel 33% dei casi sia possibile ripristinare la circolazione (ROSC, Return of Spontaneous Circulation), ma le persone che sopravvivono dopo il ricovero in ospedale sono solo l’8 per cento dei casi totali. Come migliorare questa situazione? Attraverso la formazione obbligatoria a scuola, grazie alla diffusione dei defibrillatori e all’impiego di app che permettano di geolocalizzare immediatamente il defibrillatore in grado di dare la “scossa” che può far ripartire il cuore. In più, occorre che gli operatori del 112 o 118 che dir si voglia diano subito al telefono alle persone che hanno chiamato le istruzioni su come effettuare la rianimazione cardiopolmonare. Chi si trova in prossimità di chi ha perso conoscenza ed è in arresto cardiaco può infatti essere di grande aiuto, ma purtroppo la percentuale di persone che assistono all’arresto cardiaco e che intervengono con le manovre salvavita (massaggio cardiaco, ventilazioni) è in media del 58% su scala europea. E l’utilizzo del defibrillatore non arriva al 30%.

La catena della sopravvivenza

A disegnare questi obiettivi sono le nuove linee guida europee sulla rianimazione cardiopolmonare pubblicate su Resuscitation e messe a punto dagli esperti di European Resuscitation Council (ERC), di cui fanno parte per il nostro Paese i rappresentanti di Italian Resuscitation Council (IRC). Le linee guida sul primo soccorso vengono aggiornate regolarmente, anche perché la strada da fare è ancora molta. Ed è fondamentale che più persone possibile siano in grado di “intervenire” in caso di arresto cardiaco. “La possibilità di sopravvivenza all’arresto cardiaco diminuisce del 10% per ogni minuto che passa – spiega Giuseppe Ristagno, presidente di Italian Resuscitation Council “Per questo motivo, le nuove linee guida vogliono gettare le basi per una ‘catena della sopravvivenza’ che preveda, anche attraverso il diretto coinvolgimento dei cittadini, il rapido riconoscimento dell’arresto cardiaco, la chiamata al 112, l’avvio delle manovre salvavita e l’uso del defibrillatore. E’ importante che questi punti, che si basano su forti evidenze scientifiche e che hanno come premessa fondamentale le necessità di formare quante più persone sul primo soccorso, siano stati fissati all’interno delle linee guida europee perché d’ora in avanti rappresenteranno per gli Stati e i sistemi sanitari un modello a cui adeguarsi e su cui costruire procedure di intervento più efficaci.”

A scuola la formazione sul primo soccorso

A detta degli esperti, appare fondamentale che i giovanissimi (e non solo) conoscano i comportamenti da tenere. Per questo uno dei punti centrali del documento europeo, che è disponibile in versione integrale anche sul sito dell’European Resuscitation Council, è la formazione dei cittadini, il cui coinvolgimento è fondamentale per rendere più veloci ed efficaci i soccorsi.Gli esperti chiedono agli Stati europei di introdurre a scuola la formazione obbligatoria sul primo soccorso e di promuovere iniziative per formare quanti più cittadini possibile. Le persone formate, infatti, sono in grado di svolgere le operazioni necessarie in caso di emergenza, in attesa dell’arrivo dei soccorsi:riconoscere l’arresto cardiaco, chiamare subito il 112 (118), iniziare immediatamente le manovre salvavita (massaggio cardiaco, ventilazioni), utilizzare il defibrillatore semiautomatico (DAE), quando disponibile.

La richiesta di soccorso al telefono: criteri uniformi

Se le persone che assistono a un arresto cardiaco non sono formate, è essenziale che gli operatori del 112 (118) diano loro al telefono le istruzioni su cosa fare. Secondo le linee guida gli operatori devono adottare criteri uniformi ed efficaci per capire velocemente se la segnalazione ricevuta riguarda un arresto cardiaco. In questo caso gli operatori devono dare indicazioni su come effettuare la rianimazione cardiopolmonare (se la vittima non risponde sente o non regolare). Che le lezioni a scuola siano importanti anche in termini di esiti, peraltro, è dimostrato dalla scienza. Secondo un’indagine condotta in Grecia presentata sulla piattaforma della Società Europea di Cardiologia (i corsi sono stati tenuti da oltre 700 volontari appositamente preparati dell’European Resuscitation Council e il programma ha interessato tra il 2016 e il 2019 42.000 persone, 38,500 studenti e 3500 docenti) negli ultimi tre anni ben 18 persone sono state soccorse con successo da ragazzi che hanno preso aprte all’iniziativa. In quattro ore di didattica, a scuola, molti bambini di almeno dieci anni hanno imparato come comportarsi in caso di perdita di coscienza improvvisa di una persona, dalla necessità di chiamare subito i soccorsi fino alla rianimazione cardiopolmonare, alla posizione da mantenere, all’impiego di un defibrillatore esterno eventualmente disponibili. Perché occorre agire subito Anche se si parla di arresto cardiaco, in realtà spesso in queste situazioni il cuore “va a mille”, ma è praticamente fuori giri.

Ogni minuto che passa la possibilità di sopravvivenza cala dell’8%

E se non si interviene presto le probabilità di salvare una vita diventano sempre più flebili. In pratica il cuore viene improvvisamente colpito da una tempesta elettrica che lo paralizza: non c’è tempo di chiedere aiuto e si può solo sperare che attorno a noi ci sia qualcuno che ci possa salvare. Quando sopraggiunge questa “paralisi” dovuta a una aritmia maligna (la più frequente è la fibrillazione ventricolare) ci sono solo tre cose che ci possono salvare. Due di queste possono essere fatte anche da qualunque cittadino che sia stato addestrato alla rianimazione con un breve corso (il BLSD o Basic Life Support Defibrillation): il massaggio cardiaco, l’uso del defibrillatore e la chiamata del sistema di soccorso. A quel punto possono intervenire gli operatori sanitari. Ma prima, salvare una vita dipende da chi si trova vicino a chi soffre:mediamente ogni minuto che passa, infatti, fa calare dell’8 per cento la possibilità di sopravvivenza. Che la conoscenza della manovra sia cruciale è provato da una ricerca condotta in Svezia, pubblicata su Circulation, frutto del lavoro coordinato di cardiologi ospedalieri ed universitari svedesi. Lo studio ha preso in esame cinque diversi periodi (2000-2005, 2006-2010, 2011-2017) e mostra che è in crescita il numero delle persone che si danno da fare: in base ai dati relativi a più di 30.000 persone andate in arresto cardiaco il numero dei soggetti si è circa sestuplicato negli ultimi 18 anni. L’intervento risulta associato ad un raddoppiamento delle possibilità di sopravvivere prima che arrivino i soccorsi.L’impatto della tecnologia

Geo-localizzare i defribillatori disponibili sul territorio: fondamentale l’uso di una app

Gli esperti nelle linee guida chiedono inoltre agli Stati europei di adottare tecnologie e applicazioni per cellulari che consentano di allertare più rapidamente il 112 (118) e di geo-localizzare i defibrillatori disponibili sul territorio per capire dove si trova quello più vicino al luogo dell’emergenza. La stessa tecnologia consentirebbe di geo-localizzare anche i potenziali soccorritori (medici oppure persone formate sul primo soccorso) che si trovano in zona e che, avendo scaricato l’applicazione, hanno dato la loro disponibilità a intervenire in caso di necessità. Queste novità previste dalle nuove linee guida sono già state inserite, anche su iniziativa di IRC, nel disegno di legge sul primo soccorso che oggi è in attesa di una definitiva approvazione alla Commissione Igiene e Sanità del Senato, dopo aver già ottenuto il sì della Camera nel 2019. D’altro canto che lo smartphone, dotato di speciali App, possa diventare fondamentale per guadagnare tempo e quindi speranza di sopravvivenza per chi è colpito da arresto fuori dall’ospedale è testimoniato da uno studio apparso su Academic Emergency Medicine e condotto in Francia, sotto il coordinamento di Clement Derkenne, esperto di Medicina d’Urgenza presso i Vigili del Fuoco di Parigi.

L’applicazione Stayng Alive

Alla base dell’approccio c’è una semplice applicazione per smartphone, chiamata “Staying Alive” scaricabile gratuitamente e disponibile in 18 lingue diverse. Grazie a questo strumento, sempre a portata di “cellulare”, si sono accelerati i soccorsi. Nella capitale francese grazie alla App e alla geolocalizzazione, si è potuto notificare ai servizi di soccorso la zona in cui è avvenuto l’evento, con conseguente messaggio di ritorno che consente da un lato di sapere dove si trova il defibrillatore automatico più vicino e dall’altro di attivare le unità di soccorso rapido prossime alla persona che ha avuto l’arresto, consentendo quindi un immediato soccorso. Stando ai risultati dell’indagine, incrociando I risultati di queste “sollecitazioni”, si sono migliorati i sistema di allerta. La strada, insomma, è ancora lunga. Ma la diffusione delle informazioni e dei defibrillatori, oltre alla conoscenza Un passo avanti, pur nella certezza che sul fronte degli esiti e dei costi non si possono trarre ancora indicazioni certe.