Arresto a Pezzaze per furto di fauna protetta e spaccio

Un uomo è stato arrestato a Pezzaze con accuse gravi, tra cui produzione e detenzione di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi e furto di fauna protetta. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale notturno.

Durante il controllo, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno trovato l’uomo in possesso di una dose di cocaina, il che ha portato a ulteriori indagini. La perquisizione della sua abitazione ha rivelato una piantagione di 20 piante di marijuana e materiale per il confezionamento delle sostanze. Inoltre, sono state scoperte armi illegali, tra cui uno storditore elettrico, una carabina modificata e diversi pugnali, tutti sottoposti a sequestro.

I Carabinieri Forestali hanno partecipato all’operazione e, controllando i locali dell’uomo, hanno rinvenuto circa 20 uccelli abbattuti, specie particolarmente protette, e numerose trappole detenute illegalmente. Questo ha portato a un deferimento per furto e abbattimento di avifauna protetta.

Ora, l’uomo deve rispondere di diverse accuse, che includono produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto abusivo di armi, furto e abbattimento di avifauna protetta. La presenza di armi modificate e strumenti per il confezionamento, insieme alla piantagione di marijuana e agli animali protetti abbattuti, complica ulteriormente la sua situazione legale. Sarà presentato all’Autorità Giudiziaria per un’udienza di convalida.